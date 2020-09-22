Самара, , 13:13 — REGNUM Федеральный форум «Живые инклюзивные практики» для людей с ограниченными возможностями стартовал в Самарской области. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 22 по 24 сентября на онлайн-площадке форума, которая будет работать в режиме нон-стоп, ведущие эксперты России проведут тренинг-программы. Кроме этого, в рамках форума пройдут открытые дискуссии и мастер-классы, на которых будут представлены методики работы по социальной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что на форум до его открытия уже зарегистрировались более 700 участников из 53 субъектов РФ. Форум призван способствовать активному включению людей с инвалидностью в проекты, участвуя в которых ребята на колясках смогли бы танцевать, а незрячие люди смогли бы путешествовать, люди же с нарушением опорно-двигательного аппарата смогли бы стать журналистами, блогерами и жить полноценной жизнью.

Сообщается, что данное мероприятие является важным событием проекта «Центр развития инклюзии регионов России». Данный проект осуществляется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

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