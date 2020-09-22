Улан-Удэ, , 13:03 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции отечественного производства «Спутник V» поступила в республику Бурятия. Об этом 22 сентября сообщили журналистам в пресс-службе республиканского минздрава.

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«В республику Бурятия поступила первая партия вакцины от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», торговая марка «Спутник V», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в первую очередь поступивший препарат будет использован для вакцинации медработников. При этом в ведомстве не уточнили, какое именно количество вакцины от SARS-CoV-2 поступило в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящий время на территории Бурятии было выявлено 3760 подтвержденных случая заражения коронавирусом, при 68 летальных исходах от COVID-19.