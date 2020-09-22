Нальчик, , 12:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии не снижается рост числа пациентов с коронавирусом. За прошедший день было проведено 925 тестов на коронавирус, выявлено 43 новых случая заражения, сообщили 22 сентября в пресс-службе минздрава региона.

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Всего в республике за все время пандемии наличие коронавирусной инфекции подтверждено у 7319 человек. Выздоровели за это же время 6385 пациентов, в том числе 13 за последние сутки.

Также продолжился рост количества смертельных случаев от осложнений после коронавируса. Скончался 75-летний житель Нальчика. Число смертей достигло 90.

Лечение в госпиталях проходят 854 пациента. Как сообщало ИА REGNUM, на днях был открыт четвертый госпиталь для приема больных. В отделениях реанимации находятся 37 человек.