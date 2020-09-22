Саранск, , 12:59 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

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С 22 сентября в регионе разрешено возобновить работу баням и саунам, а также другим подобным объектам. При этом такие места отдыха могут принимать посетителей исключительно по предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 22 сентября выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 32 новых носителях SARS-CoV-2. Всего в республике с начала пандемии подтверждено 6155 случаев заражения коронавирусом. С учетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в регионе являются 979 человек.

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