Лондон, , 12:58 — REGNUM У людей, которые переболели лихорадкой денге, вырабатывается частичный иммунитет к коронавирусной инфекции. Такое неожиданное открытие сделал профессор американского Университета Дьюка в Бразилии Мигель Николелис, который сравнил географическое распределение случаев заболевания COVID-19 с распространением лихорадки денге за последние два года. Об этом со ссылкой на ещё не опубликованное исследование сообщает агентство Reuters.

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В ходе исследования было установлено, что на тех территориях, где в 2019 и 2020 годах происходили интенсивные вспышки лихорадки денге, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией ниже, а рост новых случаев заражения более медленный.

«Это необыкновенное открытие поднимает интригующую возможность иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса Денге и SARS-CoV-2», — говорится в исследовании.

Николесис отметил, что такого иммунологического взаимодействия между двумя вирусами никто не мог ожидать, потому что они принадлежат к совершенно разным семействам. При этом, чтобы доказать эту связь, необходимо провести дальнейшие исследования, подчеркнул учёный.

«Если эта гипотеза окажется верной, то это может означать, что инфекция денге или иммунизация эффективной и безопасной вакциной против денге могут обеспечить определённый уровень иммунологической защиты против коронавируса», — заключил Николесис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Техасского университета в Соединённых Штатах обнаружили, что в тех странах, где реализуется программа вакцинации от туберкулёза, выявлено значительно меньше случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, чем в тех государствах, где прививки от туберкулёза не делаются. По словам исследователей, вакцина БЦЖ, применяемая для борьбы с туберкулёзом, может также значительно снизить уровень смертности от коронавируса в странах с высоким уровнем вакцинации.

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