Челябинск, , 12:57 — REGNUM В Челябинске прошли очередные проверки на предмет соблюдения масочного режима в торговых точках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Всего проверили 40 магазинов, а также 138 бутиков в различных торговых центрах. И выяснилось, что персонал десяти бутиков был без масок. С нарушителями провели профилактические беседы.

Как сообщало ИА REGNUM, усилить контроль за соблюдением масочного режима ранее потребовала мэр Наталья Котова. Её возмутило то. что часть персонала, а также многие покупатели зачастую пренебрегают требованием носить маски.

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