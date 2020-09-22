Москва, , 12:54 — REGNUM Нет оснований утверждать, что в России после введения четырехдневной рабочей недели начнется рост алкоголизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры нейро‑ и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов. Так он прокомментировал высказывание бывшего главного санитарного врача РФ, депутата Госдумы Геннадия Онищенко («Единая Россия»), который предположил, что введение в России четырехдневной рабочей недели будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения.

«Такие заявления стоит делать, только проведя хоть какие-то исследования! А не опираясь на свои представления о стране. Во время карантина одна часть увеличила потребление алкоголя, а другая уменьшила. Среди тех и других появилось большое количество людей, которые вместо выпивки стали употреблять всякие психоактивные вещества. Но не наркотики, а лекарства. А этого никто не предсказывал. Не в пьянстве дело, — сказал Ениколопов. — А в том, чем будут люди заняты. Это совсем не обязательно досуг. Может быть, появится вторая работа. Кто-то заведет приусадебное хозяйство. А главное, как это будет совмещаться с учебой детей? Что с того, что у человека три выходных дня? А дети в школе. То есть родители не могут полноценно отдыхать».

Подытоживая сказанное, психолог подчеркнул, что смелые утверждения должны иметь под собой хоть минимальные социологические, демографические и психологические исследования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Онищенко заявил, что в случае введения в РФ четырехдневной рабочей недели люди начнут напиваться уже в четверг, в «пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния».

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