Москва, 22 сентября 2020, 12:54 — REGNUM Нет оснований утверждать, что в России после введения четырехдневной рабочей недели начнется рост алкоголизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры нейро‑ и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов. Так он прокомментировал высказывание бывшего главного санитарного врача РФ, депутата Госдумы Геннадия Онищенко («Единая Россия»), который предположил, что введение в России четырехдневной рабочей недели будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения.
Подытоживая сказанное, психолог подчеркнул, что смелые утверждения должны иметь под собой хоть минимальные социологические, демографические и психологические исследования.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Онищенко заявил, что в случае введения в РФ четырехдневной рабочей недели люди начнут напиваться уже в четверг, в «пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния».
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