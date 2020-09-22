Саранск, , 12:52 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 22 сентября выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 32 новых носителях SARS-CoV-2. Всего в республике с начала пандемии подтверждено 6155 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

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Традиционно максимальное число заражений выявлено в Саранске — 12 случаев, четыре — в Ковылкинском районе, по два — в Чамзинском, Торбеевском, Ромодановском, Рузаевском и Краснослободском районах, по одному — в Старошайговском, Зубово-Полянском, Лямбирском, Кадошкинском, Теньгушевском, Атяшевском и Инсарском районах.

За последние сутки выписаны 40 человек, всего выздоровели 5136 жителей Мордовии. 40 человек скончались от коронавируса как от основной причины, за минувшие сутки летальных случаев не было.

С учетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в регионе являются 979 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 сентября в инфекционных стационарах республики получал лечение 541 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на наличие инфекции. По месту жительства врачи наблюдают за состоянием 876 жителей региона.