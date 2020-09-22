Курган, , 12:52 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 18 выявлено в Кургане, остальные — в Макушино, Шумихе, Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Щучанском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 22 сентября, по данным штаба, зарегистрированы 3583 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 22 сентября от коронавируса излечились 3039 человек, 27 пациентов с COVID-19 скончались.