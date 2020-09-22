Казань, , 12:54 — REGNUM В Татарии по состоянию на 22 сентября от последствий заражения коронавирусом скончались 73 человека. Новыми жертвами инфекции стали две женщины. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Первая погибшая — 43-летняя женщина. Ее с внебольничной пневмонией госпитализировали в инфекционное отделение Альметьевской центральной районной больницы. Пациентка страдала несколькими хроническими заболеваниями.

Вторая — 73-летняя жительница Казани. Пациентку с тяжелым течением внебольничной пневмонии лечили в медсанчасти Казанского федерального университета. Наличие коронавирусной инфекции подтверждено по итогам лабораторных исследований. Причину смерти установили в результате экспертизы.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 22 сентября заражены коронавирусом 7044 жителя Татарии, за сутки инфицированы еще 23 пациента. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5923 человека, за сутки — 18 пациентов.

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