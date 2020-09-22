* запрещённая в России организация

Париж, , 12:58 — REGNUM Начальнице отдела кадров сатирического журнала Charlie Hebdo Марике Бре пришлось покинуть свое место жительства из-за угроз со стороны «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает Le Figaro.

На фоне судебного процесса над предполагаемыми сообщниками террористов, совершивших вооруженное нападение на редакцию Charlie Hebdo в январе 2015 года, Бре получала «неоднократные и вполне определенные угрозы», в том числе от членов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призывавших завершить «дело братьев Куаши» — террористов, напавших на редакцию более пяти лет назад.

«У меня было десять минут, чтобы собрать свои вещи и покинуть дом. Десять минут, чтобы навсегда оставить часть своей жизни. Это очень мало, это очень жестоко. Я больше никогда не вернусь домой», — рассказал Бле, пояснив, что угрозы стали поступать ей после повторной публикации журналом Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда.

Напомним, ранее члены «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь угрожали сотрудникам французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, который 2 сентября переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.