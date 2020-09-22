Ставрополь, , 12:56 — REGNUM Пропавшая на Ставрополье 14-летняя девочка найдена живой спустя почти две недели поисков. Все это время школьница пряталась у своего знакомого, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Ранее сообщалось, что днем 10 сентября текущего года девочка покинула здание администрации Промышленного района города Ставрополя, и с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно. Спустя неделю следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Отмечается, что девочку удалось найти при взаимодействии следователей и полицейских. Выяснилось, что она уехала к своему знакомому в село Левокумское и все это время находилась там. Никаких преступлений в отношении нее совершено не было.

В настоящее время следствие устанавливает причины, по которым школьница ушла из дома. Расследование уголовного дела продолжается.

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