Псков, , 12:51 — REGNUM В Псковской области за три недели с момента поступления вакцины от гриппа и ОРВИ в медучреждения привито уже 108,9 тыс. человек. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отметим, вакцинация населения от гриппа проводится не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, установленных в муниципальных центрах в местах наибольшего скопления людей.

Кроме того, бригады медицинских работников выезжают для вакцинации граждан в наиболее удаленные населенные пункты области. По заявкам прививочная кампания проводится в организациях и на предприятиях Псковской области.

«За три недели с момента поступления вакцины в медучреждения привито уже 108,9 тыс. человек, в том числе 14,6 тыс детей», — говорится в сообщении.

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