Нижний Новгород, , 12:43 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 22 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 867 864 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,7% и достиг 27 096человек на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 5746 жителей области. Накануне исследование на коронавирусную инфекцию прошли 5887 жителей региона.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тест на коронавирус сдал каждый четвертый житель региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 22 сентября зафиксировано четыре новых летальных случая среди граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Накануне сообщалось о троих погибших от последствий заражения коронавирусом. С учетом новых случаев общее число жертв COVID-19 в Нижегородской области выросло до 550 человек.

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