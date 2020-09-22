Ташкент, , 12:41 — REGNUM Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана поддержала создание медицинского комплекса по корейской модели, сообщает 22 сентября агентство Kun.uz.

Вопросы здравоохранения обсуждались на встрече с профессором медицинского центра Университета Корё доктором Чой Джае Вуком. По его словам, в медицинский комплекс войдут многопрофильная больница для взрослых, новый медицинский вуз и общежитие.

Корейский специалист отметил, что в будущем в рамках комплекса планируется также построить центр исследований и разработок. Специалисты центра займутся разработкой новых препаратов, уточнил Вук.

Читайте также: Южная Корея направила в Узбекистан медицинские кровати и тесты