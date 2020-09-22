Москва, , 12:40 — REGNUM Потенциально у любого держателя банковской карты есть риски временно остаться без возможности оперативного использования безналичных средств или их перевода в наличные, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя опасность хранения пенсий на банковских картах.

«Это в первую очередь касается строгого соблюдения правил конфиденциального хранения персональных данных, ПИН-кода, риска потери карточки и ее небрежного хранения.

В правило каждого сомневающегося в молниеносном предотвращении несанкционированному списания средств с банковской карты рекомендую обязательно установить на ней относительно невысокий суточный лимит на сумму операций.

Получатели страховых пенсий — люди зачастую пожилые, они не знакомы со всеми юридическими тонкостями, влияющими на легальную приостановку выплат на банковские карты.

В течение какого срока держатель карты без последствий может не совершать транзакции по счету и не столкнуться с приостановкой не таких уж и больших по суммам выплат — тоже большинству из них неизвестно.

Есть и другие риски не увидеть заработанные деньги: их могут списать в соответствии с имеющимися задолженностям по ЖКХ или исполнению судебных решений.

Сегодняшняя, без преувеличения, новость дня напомнила об очень важном грядущем событии. Все пенсии и социальные выплаты с 1 октября 2020 года ПФР будет перечислять исключительно на банковские карты российской платежной системы «Мир».

Это значит, что при условии реализации новых геоэкономических шоков деньги российских пенсионеров не «застрянут» в платежных системах ЕС и США», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, получателю пенсии могут приостановить выплаты, если он не снимал деньги с банковской карты больше полугода, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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