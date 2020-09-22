Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана, который одолжил знакомому деньги на дорогу к боевикам в Сирию. Он признан виновным в содействии террористической деятельности, сообщили ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе суда.

Установлено, что в декабре 2014 года Камиль Хасаев в дагестанском городе Хасавюрте одолжил своему знакомому 5 тыс рублей, чтобы помочь ему выехать в Сирию для участия в незаконном вооруженном формировании. Кроме того, он купил этому же знакомому сим-карту, чтобы тот смог пользоваться мессенджером.

Хасаеву назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана Гамиду Тушаеву, который около года воевал против правительственных войск на стороне сирийских боевиков. За это он был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.