Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM На Среднем Урале выздоровели ещё 57 пациентов, у которых ранее диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

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Всего в регионе выписали уже 21 261 человека с начала пандемии COVID-19.

В медучреждениях региона продолжают находиться 102 больных новой коронавирусной инфекцией, состояние которых оценивается как тяжёлое (96 лежат в реанимации, 54 из них подключены к ИВЛ). В состоянии средней тяжести пребывает 401 пациент, ещё часть больных чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области скончались от COVID-19 уже 575 человек.