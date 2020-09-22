Осло, , 12:32 — REGNUM В нынешнем году церемония вручения Нобелевской премии мира, намеченная на 10 декабря, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесена из ратуши в университет Осло. Об этом 22 сентября сообщает телекомпания NRK.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Как уточнили, в норвежском нобелевском комитете для такого решения существует две причины.

Первой является то, что проходящее обычно в Швеции в стокгольмской филармонии вручение других Нобелевских премий отменено из-за пандемии.

«Мы хотим координироваться со Стокгольмом и хотим подчеркнуть, что этот год является исключением. Поэтому нормальным будет перенести церемонию в другое место», — заявили в комитете.

Также там указали, что второй причиной переноса указанной церемонии из ратуши Осло является то, что при нынешних ограничительных мерах там могло бы собраться только 200 человек при обычной вместимости зала на одну тысячу человек.

Напомним, Нобелевская премия мира вручалась в ратуше Осло на протяжении свыше 30 лет, однако в этом году местом ее вручения станет университет столицы Норвегии, в котором церемония вручения проходила с 1947 по 1989 год.