Москва, , 12:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о десяти депутатах, которые находятся в больницах из-за коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

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«У нас ситуация в рамках противоэпидемиологической обстановки непростая. Не называю фамилии, это будет неправильно. На сегодняшний день у нас количество тех, кто находятся на больничной койке и тех, у кого есть антитела перевалило за 50 человек, десять депутатов находятся в больницах», — сказал Володин.

Наша задача сделать все, чтобы парламент был работоспособный, подчеркнул Володин, говоря о мерах, которые позволяют парламентариям работать, собираясь в зале с максимальной численностью.

Закрыты столовые, буфете, пропуск в Госдуму ограничен, комитета заседают по видеоконференцсвязи.

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