Челябинск, , 12:19 — REGNUM В Челябинске закончено следствие по делу против двоих участников банды, нападавшей на предпринимателей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, в банде участвовали девять граждан. Она была создана в 2008 году и за много лет её участники похитили у бизнесменов более 67 млн рублей. В частности. в 2016-м они напали на двоих бизнесменов и лишили их более 16 млн.

При задержании бандитов изъяли автомат с прибором для бесшумной стрельбы, а также самодельные револьверы и пистолеты, патроны разного калибра и т.д. Двое задержанных заключил со следователями соглашения. Остальные пока находятся под следствием.