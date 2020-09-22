Тайбэй, , 12:17 — REGNUM Тайваньский производитель Adata представила новый твердотельный накопитель (SSD) спецификации M.2 XPG Gammix S70. Об этом 22 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Компания утверждает, что показатель скорости чтения устройства составит 7,4 тыс. Мб/с (мегабайт в секунду) при его установке на шину PCIe 4.0. Это превышает показатели любого SSD M.2, который сегодня присутствует на рынке.

Издание отмечает, что скорость чтения данных у XPG Gammix S70 на 400 Мб/с выше, чем у Sabrent Rocket 4 и Samsung 980 Pro. При этом значение показателя скорости записи у Sabrent Rocket 4 составляет 6,85 тыс. Мб/с, у XPG Gammix S70 — 6,4 тыс. Мб/с, а у Samsung 980 Pro — 5 тыс. Мб/с.

Ранее компания Samsung представила свой новый SSD 980 Pro, который, по её утверждению, при установке на PCIe 4.0. будет способен обеспечить скорость передачи данных до 7 тыс. Мб/с. Стоит отметить, что пока на рынке имеет место ограниченное предложение материнских плат с шиной PCIe 4.0.

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