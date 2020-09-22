Джакарта, , 12:16 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 4071 носителя SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По состоянию на 22 сентября 2020 года в Индонезии выявлено 252 923 случая заражения SARS-CoV-2 и 9837 случаев смерти.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии, за сутки от коронавируса скончалось рекордное число граждан, а именно 160 человек.

Известно, что 22 июля 2020 года в Индонезии за сутки эпидемия унесла жизни 139 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Индонезия проведет клинические испытания вакцины от COVID-19, произведенной южнокорейской фармацевтической компанией Genexine.

Подробнее в материале: В Индонезии пройдут испытания южнокорейской вакцины от COVID-19