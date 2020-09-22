Новосибирск, 22 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Сама по себе идея выплат студенческого капитала вызывает одобрение, но предлагаемый законопроект вызывает ряд вопросов. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой общественных финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления Сергей Анофриков.
«В частности, будет ли предлагаемая инициатива аналогом советских «подъёмных», о которых упоминает автор? Не нужно забывать, что в советский период «подъёмные» существовали параллельно с системой распределения выпускников. В современных же условиях аналогичная система невозможна, в связи с чем, с достаточно высокой степенью вероятности можно утверждать, что выделенные средства будут потрачены выпускниками на переезд, но не в трудодефицитные и слаборазвитые регионы, как предполагает Федот Тумусов, а, напротив, в наиболее перспективные, такие как Москва и Санкт-Петербург, в которых и уровень доходов выше, и собственное дело организовать проще. Данные процессы ещё больше усилят деформацию российского рынка труда», — считает Анофриков.
Также, по словам эксперта, не совсем понятно, как предполагается обеспечивать использование средств студенческого капитала на цели, определенные в законопроекте.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов разработал законопроект, согласно которому в России выпускникам вузов будет выплачиваться студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений — по 250 тыс. рублей.
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