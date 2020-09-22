Ташкент, , 12:12 — REGNUM Реформа государственных банков в Узбекистане должна продолжаться, несмотря на экономический кризис, сообщили в пресс-службе Международного валютного фонда (МВФ).

Соответствующее заключение сделала группа экспертов МВФ, которая совершила «виртуальный визит» в Узбекистан с 24 августа по 17 сентября. Эксперты считают, что власти должны продолжить экономические реформы для повышения уровня жизни населения.

Как сообщало ИА REGNUM, МВФ предоставил Узбекистану кредит в размере $375 млн для снижения негативного влияния пандемии коронавируса на экономику республики.