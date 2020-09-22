Черкесск, , 12:09 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии планируют создать месячный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Поручение об этом отдал глава субъекта Рашид Темрезов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Поручил коллегам ежедневно прогнозировать ситуацию и с учетом этого формировать запас лекарств и средств индивидуальной защиты минимум на две недели, а еще лучше на месяц, учитывая, что впереди у нас осенне-зимний период, когда мы ожидаем повышенную концентрацию вирусов», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что ситуация в республике находится под контролем. По его поручению наращивается объем тестирований на коронавирус, поэтому «процент выявляемости хороший». В республике работают четыре госпиталя для лечения больных с COVID-19. В случае необходимости будет развернут еще один — на базе республиканской больницы.