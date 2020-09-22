Салехард, , 12:06 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 68 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них восемь случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 22 сентября зарегистрировано 14 594 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 290 человек, 99 пациентов с COVID-19 скончались.