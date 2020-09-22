Омск, , 11:59 — REGNUM В Омской области, по состоянию на сегодня, 22 сентября, за минувшие сутки было выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона.

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«В Омске — 52, по три — в Кормиловском, Омском, Таврическом районах, два — в Саргатском районе, по одному — в Черлакском, Москаленском, Колосовском, Знаменском, Марьяновском и Исилькульском районах», — уточняет оперштаб.

За это же время выздоровели 70 человек, четверо пациентов скончались.

Всего в регионе выявлено 10 376 случаев заражения коронавирусом, 8705 человек выздоровели (доля выздоровевших пациентов составляет 83,9%), 275 человек скончались.