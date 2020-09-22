Пермь, , 11:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 22 сентября, зафиксировано семь летальных исходов у пациентов с COVID-19. В двух случаях люди скончались из-за коронавирусной инфекции, в шести — из-за сопутствующих заболеваний. Инфосводка представлена на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе умерли 419 пациентов с COVID-19. В 163 случаях причиной смерти названы сопутствующие заболевания, в 255 — коронавирусная инфекция.

Напомним, в Прикамье выявлено 9 225 случаев заражения коронавирусом.