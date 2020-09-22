Ставрополь, , 12:00 — REGNUM Власти Ставрополья намерены в условиях засухи активнее использовать подземные воды для питья и технических нужд жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 сентября в пресс-службе губернатора края по итогам рабочего совещания по вопросу водообеспечения населения с учетом изменения климатических условий.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров в ходе обсуждения отметил, что продолжающаяся в этом году в регионе засуха — одна из самых продолжительных за всю историю наблюдений. Такая ситуация, по его словам, негативно влияет на стабильность водоснабжения населенных пунктов и создает существенные проблемы для агропромышленного сектора.

«Впереди 2021 год, и мы должны войти в него подготовленными. Необходимо проработать все возможные пути для нормализации ситуации. Один из них — расширенное использование подземных вод для питьевых и технических нужд», — сказал Владимиров.

В настоящее время основными поверхностными источниками водоснабжения Ставрополья являются реки Кубань, Терек, Большой Зеленчук, Кума и Подкумок. Из общего объема водопотребления доля воды реки Кубань составляет 72%. Её, по данным властей, используют 55% населения края.

Общий объем пригодных для водоснабжения подземных запасов края, по оценке ученых, составляет 1,8 млн кубометров в сутки. На сегодняшний день этот ресурс используется на 22%. Губернатор края поручил актуализировать данные по запасам подземных вод и составить план их использования в наиболее проблемных территориях региона.