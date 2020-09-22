Ташкент, , 11:56 — REGNUM По итогам января-августа 2020 года в Узбекистан импортировано 73 электромобиля, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили 22 сентября в государственном комитете по статистике.

Всего граждане Узбекистана потратили $1,7 млн на электромобили. Из Китая привезено 50 электромобилей, из Южной Кореи — 12. Остальные автомобили привезены из Германии, ОАЭ, России и Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне власти Узбекистана купили в Китае 500 электромобилей, которые предназначены для службы такси Ташкента. В ближайшее время планируется закупить десять специальных заправочных станций.

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