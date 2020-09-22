Москва, , 11:54 — REGNUM Завершить процедуру регистрации разработанной центром «Вектор» вакцины от коронавируса планируется к 15 октября 2020 года. Об этом 22 сентября сообщили в Роспотребнадзоре.

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«Завершение процедуры регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» планируется к 15 октября 2020 года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После регистрации вакцины пройдут клинические исследования с участием добровольцев старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, название «ЭпиВакКорона» расшифровывается как «эпитопная вакцина против коронавируса». Уточняется, что на доклиническом этапе она показала свою эффективность и безопасность.

Ранее в «Векторе» сообщили, что вакцина даёт иммунитет к коронавирусу минимум на шесть месяцев. Препарат формирует точечный иммунитет.

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