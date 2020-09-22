Абакан, , 11:53 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 4068.

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Как отмечается, 14 человек были проверены после появления симптомов ОРВИ. Ещё десять носителей входили в круг контактных лиц.

«Два случая выявлены в ходе планового мониторинга, пять — в ходе самостоятельного обследования. Один пациент прибыл из Кемеровской области. Два случая выявлены у жителей Хакасии после пребывания в Сочи и Геленджике», — добавили в правительстве.

Тем временем, выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 3454 человек, в том числе 67 за последние сутки. На лечении остаются 567 пациентов, из них 30 находятся в тяжёлом состоянии, один подключён к аппарату ИВЛ.

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