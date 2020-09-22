Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё семь случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Сведения о последних летальных случаях появились в сводке за 22 сентября 2020 года. Для сравнения, 21 сентября 2020 года в регионе не сообщалось о приросте числа смертей от COVID-19.

Всего в регионе скончались от новой коронавирусной инфекции уже 575 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 28 043 случая заражения коронавирусом.