Пермь, , 11:49 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 22 сентября, выявлено 72 случая заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 трое детей и 69 взрослых: 31 мужчина и 38 женщин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

В больнице лечение получают 64 человека, в домашних условиях под меднаблюдением пребывают восемь человек. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, а коэффициент распространения — 1,08 (на 21 сентября — 1,1).

С начала пандемии в Прикамье выявлено 9 225 носителей нового коронавируса. Скончались 418 пациентов с COVID-19. Оправился от болезни 6 371 человек. Продолжает курс лечения стационарах 968 пациентов.