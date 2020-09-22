Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Мобильное приложение STOP COVID в Грузии, предупреждающее об опасности заражения коронавирусом, скачали 211 308 человек. Об этом 22 сентября сообщает агентство «Интерпрессньюс».

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Журналисты запросили данные у минздрава Грузии. В ведомстве отметили, что предупреждающие сообщения о случаях контактов с носителями коронавируса были отправлены 13 867 пользователям. Это позволило выявить 27 случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, приложение STOP COVID позволяет «запоминать» все случаи, когда владелец смартфона дольше 15 минут находился на расстоянии менее двух метров с владельцем другого телефона. Когда у кого-то из пользователей выявляют коронавирус, то предупреждение отправляют другим пользователям, которые с ним общались в течение последних двух недель.

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