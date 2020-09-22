Канберра, , 11:45 — REGNUM Невеста основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа и мать его детей Стелла Морис призвала премьер-министра Австралии Скотта Моррисона пообещать её семье безопасность на случай, если Ассанж избежит экстрадиции в США. Об этом сообщает 22 сентября газета The Sydney Morning Herald.

«Я бы хотела поехать в Австралию, я бы хотела жить в Австралии», — сказала Морис.

Она отметила, что будет жить вместе с Ассанжем там, где ему не будет угрожать опасность. Потому она ждёт таких гарантий от австралийских властей.

Морис рассказала, что в 2019 году министерство иностранных дел и торговли Австралии подтвердило выдачу Ассанжу нового паспорта, но этого мало, так как журналисту нужна защита от экстрадиции.

Она добавила, что хотела к Рождеству выйти замуж за Ассанжа, который сейчас находится в тюрьме Белмарш на окраине Лондона. Морис воспитывает двух сыновей Ассанжа, которые родились за время его проживания на территории посольства Эквадора в Лондоне.

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