Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM Бывший глава МВД Каоачаево-Черкесии Игорь Трифонов будет этапирован на Урал. Об этом пишут СМИ.

По данным издания «Коммерсантъ», его обвиняют в коррупции. Преступление якобы было совершено в то время, когда Трифонов возглавлял УМВД Екатеринбурга. Сюда его и привезут для проведения следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший высокопоставленный полицейский был задержан 18 сентября в Москве. А затем Мещанский суд столицы отправил его под стражу.

Ранее он руководил полицией Екатеринбурга. А затем возглавлял МВД Каоачаево-Черкесии.

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