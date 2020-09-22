Ульяновск, , 11:42 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших вдвое превысило число выявленных носителей коронавируса, составив соответственно 253 и 125. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 22 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 14 528 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 125.

Выздоровели 85,78% пациентов, в абсолютных цифрах — 12 462 человека. Из них за последние сутки сняты с учёта в связи с выздоровлением 253 человека. В настоящее время продолжают лечение 1919 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов в регионе нет. Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области скончались 147 пациентов с COVID-19.

Отметим, в Ульяновской области стартовала неделя реализации национального проекта «Здравоохранение», которая завершится 27 сентября. В регионе работает ряд тематических дискуссионных площадок, запланированы круглые столы, в муниципальных образованиях откроются после ремонта поликлиники, пройдут донорские акции.

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