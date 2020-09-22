Элиста, , 11:32 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено 78 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 29 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 22 сентября.

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В настоящее время на лечении в госпиталях находятся 557 пациентов с COVID-19, из них состояние восьми человек врачи оценивают как тяжёлое. Четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 3 тыс. 968 жителей республики.

За период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 5 тыс. 963 человека, выздоровели 3 тыс. 374 носителя инфекции.

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