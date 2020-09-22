Москва, , 11:31 — REGNUM Власти направит дополнительно 2,58 млрд рублей на выплат на третьего ребёнка. Распоряжение об этом, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства РФ.

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Средства на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, получат 36 регионов России.

Всего в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей. Размер выплаты зависит от регионального детского прожиточного минимума и в среднем составляет 10,4 тыс. руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минтруда Ольга Баталина рассказала, что выплаты пособия в размере половины регионального прожиточного минимума назначены на 3,5 млн детей.

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