Ярославль, , 11:30 — REGNUM Ярославская областная дума 22 сентября отклонила проект закона о единовременной выплате на детей от 16 до 18 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Законопроект, дополняющий федеральные выплаты на детей до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». Их поддержала фракция КПРФ. Депутат Сергей Хабибуллин говорил о том, что ряд регионов принял решение о выплатах за счет собственных бюджетов. Но коллеги из «Единой России» эту меру не поддержали. Денег в ярославском бюджете на это нет.

«Что касается других регионов, то я честно хочу сказать, что их число чрезвычайно мало. И от того, что они пошли, федерация не сделала уточнение и не приняла решение о выплатах детям от 16 до 18 лет. Еще раз хочу уточнить, что для нашего бюджета это почти 240 миллионов рублей», — сказала председатель комитета по социальной политике Лариса Ушакова («Единая Россия»).

В итоге за проект решения проголосовали лишь 16 депутатов из 50, принят он не был.