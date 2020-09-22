Ярославль, 22 сентября 2020, 11:30 — REGNUM Ярославская областная дума 22 сентября отклонила проект закона о единовременной выплате на детей от 16 до 18 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Законопроект, дополняющий федеральные выплаты на детей до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». Их поддержала фракция КПРФ. Депутат Сергей Хабибуллин говорил о том, что ряд регионов принял решение о выплатах за счет собственных бюджетов. Но коллеги из «Единой России» эту меру не поддержали. Денег в ярославском бюджете на это нет.
В итоге за проект решения проголосовали лишь 16 депутатов из 50, принят он не был.