Чебоксары, , 11:29 — REGNUM В Чувашии за последние сутки выявлено 28 носителей коронавируса и зарегистрированы летальные исходы среди пациентов с COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 22 сентября, с начала пандемии в республике официально подтверждено 8380 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 28.

Выздоровели 84,6% пациентов, в абсолютных цифрах — 7087 человек. Из них за последние сутки сняты с учёта в связи с выздоровлением 22 гражданина. В настоящее время продолжают лечение 1204 пациента с коронавирусом.

В Чувашии зарегистрировано ещё четыре летальных исхода — всего с начала пандемии умерли 89 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти заявляли, что в республике свободно более 75,2% коечного фонда, показатель тестирования на 100 тыс. населения — 100,8, коэффициент распространения равен единице (один человек с коронавирусом заражает не более одного до изоляции).

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