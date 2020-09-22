Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM В Ростовской области с начала пандемии выздоровели около 80% носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 22 сентября.

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"За весь период в области выздоровело уже 79,8%, или 16 тыс. 297 заболевших, в том числе за последние сутки — 139», — уточнили власти.

В настоящее время медицинскую помощь в стационарах получают 1 тыс. 338 пациентов с COVID-19, на амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 334 человека. Состояние 67 госпитализированных жителей региона оценивается как тяжёлое.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 9 тыс. 201 житель Ростовской области.