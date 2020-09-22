Киев, , 11:29 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 13 человек», — сказано в сообщении.

На данный момент COVID-19 болеет 684 силовика, в рядах ВСУ зафиксированы десять летальных случаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Украине подтвердили 2884 случая заражения коронавирусом.

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