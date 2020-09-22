Москва, , 11:27 — REGNUM На сегодняшний день на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 43,3 млн. Об этом 22 сентября говорится в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 22.09.2020 проведено 43 341 534 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 237 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних 24 часов.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 221 141 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории России было выявлено 6215 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.