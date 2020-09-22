Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 22 сентября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три женщины от 57 лет до 81 года и трое мужчин от 72 лет до 81 года, страдавшие хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончался 451 человек.