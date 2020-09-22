Сухум, , 11:28 — REGNUM Минздрав Абхазии планирует получить из России до 20 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом, агентству «Апсныпресс» 21 сентября сообщил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

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«Мы отправили устный запрос, потому что еще не завершен третий этап испытания вакцины, — рассказал глава минздрава. — Мы рассчитываем на партию порядка 15 — 20 тысяч доз».

Цахнакия отметил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и по желанию жителей республики, как и в случае с прививками от гриппа. По его словам, из России сообщат, когда будет принято решение отправлять «Спутник V» на экспорт.

Стоит отметить, что в Абхазии ухудшается эпидемиологическая обстановка. С 5 октября для защиты населения от коронавируса в республике начнут вводить ограничения на массовые мероприятия. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик призывает жителей, которые контактировали с носителями SARS-CoV-2, самостоятельно уходить на самоизоляцию на две недели.

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