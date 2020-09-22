Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 181 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 22 сентября.

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Новые случаи заражения подтверждены в 24 городах и районах Ростовской области. 108 носителей коронавируса выявили в Ростове-на-Дону, 16 человек — в Волгодонске, семь человек — в Аксайском районе. Четверть новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 3,3% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 20 тыс. 421 житель Ростовской области.