Петропавловск, Казахстан, , 11:16 — REGNUM Управление ветеринарии Северо-Казахстанской области просит запретить охоту на диких птиц из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает 22 сентября агентство «Петропавловск. News»

Письмо с просьбой запретить охоту направлено в министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Руководитель областного управления Берик Aльжaнoв сказал, что в регионе работают шесть крупных птицефабрик. Однако лишь две птицефабрики работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева заявила, что падеж домашней птицы зарегистрирован в пяти регионах республики.

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